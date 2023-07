Aliados do emagrecimento: Tudo que você precisa saber sobre os termogênicos

Os termogênicos são suplementos populares pela promessa de acelerar o metabolismo e com isso aumentar a velocidade do emagrecimento. No entanto, esse aumento precisa ser significativo para que o emagrecimento ocorra. Além disso, o aumento deve ser mantido por um longo período para ter resultados em sua composição corporal.

Os termogênicos são encontrados em pó ou em cápsulas e a composição do produto varia entre as marcas. É comum encontrarmos estimulantes como a cafeína, o chá verde, a pimenta, o gengibre, entre outros. Um suplemento termogênico não é capaz de ser eficaz a ponto de isoladamente levar ao emagrecimento.

Segundo o nutrólogo Eduardo Rauen, “O essencial para um emagrecimento saudável é a união da alimentação junto à prática regular de exercícios físicos para alcançar resultados efetivos e sustentáveis”, diz. Ele explica que os termogênicos não devem ser considerados uma solução mágica para a perda de peso. ''O termogênico é um suplemento que contém estimulantes. Estes, ao serem metabolizados pelo organismo geram um aumento da termogênese, mas esse aumento na maioria das vezes não é duradouro''.

Em teoria parece interessante, mas hoje sabemos que o corpo se adapta aos efeitos do termogênico e por isso a efetividade para o emagrecimento é reduzida. Devemos ter atenção ao usar termogênicos, pois eles podem desencadear alguns efeitos colaterais como insônia, irritabilidade, tremores, palpitações cardíacas, distúrbios gastrointestinais e até mesmo dependência.

É possível acelerar o metabolismo?

Alimentação

Alimentos ricos em cafeína (café, chá verde e suas derivações), a canela e as pimentas, apresentam a capacidade teórica de aumentar o metabolismo. Mas, com o tempo de consumo, os efeitos são combatidos pelo próprio corpo que busca manter o equilíbrio energético entre o que comemos e o que gastamos.

Uma sugestão de alimento que pode ajudar na melhora do metabolismo são as proteínas, pois elas consomem mais energia (caloria) do nosso corpo para serem digeridas quando comparadas aos carboidratos, sobretudo os carboidratos simples (farinha branca e o açúcar que estão presentes em massas e em biscoitos, por exemplo).

Musculação

O aumento da massa muscular eleva o gasto calórico total do corpo, em outras palavras, quanto mais músculo, maior a taxa metabólica. Realizar exercícios de resistência muscular com regularidade é o mais indicado.

Os termogênicos podem ser considerados, dependendo do caso, como parte de uma abordagem global em conjunto com a manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de exercícios físicos.

