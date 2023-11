35% das mulheres brasileiras sofrem com melasma; especialista fala sobre cuidados

Caracterizado por manchas de coloração escura, que aparecem com mais frequência na região da face, o melasma está entre as queixas dermatológicas mais comuns das mulheres do país. Conforme estimativas da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 35% da população feminina do Brasil sofre com a hiperpigmentação da pele, caracterizando uma epidemia da doença.

A farmacêutica, esteta e cosmetóloga amazonense Natasha Mayer compartilha algumas informações sobre a condição clínica, que aumenta sua intensidade caso não haja tratamento e costuma surgir após os 30 anos de idade.

“É causado por uma reação de proteção do corpo. Quanto mais a pessoa se expõe a fontes de agressão (calor, sol, produtos químicos), mais o corpo aciona o gatilho para produção de melanina para tentar cobrir a área agredida. Outra forma de surgimento é por desequilíbrios hormonais, muito mais comum em mulheres, tanto pelo período da gravidez quanto pela menopausa. Nesse caso, além de cremes e protocolos clareadores, o tratamento deve incluir modulação hormonal”, explica.

Conforme Natasha, alguns fatores facilitam o surgimento da doença.

“Excesso de exposição solar sem proteção ou com proteção inadequada, alimentação rica em agentes oxidantes (industrializados), alterações hormonais (principalmente em mulheres), fumo, exposição a agressões químicas e/ou mecânicas (peelings inadequados) e fontes de calor constante”, lista a Mestre em Engenharia de Produção, especialista em nanotecnologia cosmética e em desenvolvimento de cosméticos naturais, tecnológicos e orgânicos.

Tratamento

​

Embora haja uma crença de que a condição clínica não tem cura, Natasha destaca que o tratamento contínuo pode sim eliminar o melasma, desde que o indivíduo esteja ciente de que há possibilidade de retorno se voltar a se expor às agressões.

Segundo a farmacêutica, o primeiro passo é o uso obrigatório do protetor solar, observando a quantidade adequada, o fator de proteção e a reaplicação. Além disso, hoje existem diversas substâncias e procedimentos para diminuir a formação do melasma, a exemplo dos peelings – tratamentos que consistem na remoção das primeiras camadas da pele para estimular sua renovação.

“Em se tratando de peelings para melasma, nem todas as substâncias são indicadas, pois algumas irritam o melanócito (célula que produz melanina). Por isso a importância de escolher profissionais qualificados. Quando feitos por profissionais de excelência, com o devido preparo da pele e o pós-procedimento correto, oferecem resultados excepcionais, não apenas para melasma, como também para cicatrizes, acne e rugas”.

De acordo com a especialista, o maior inconveniente do melasma é o desconforto estético, mas vale observar atentamente todo tipo de mancha que aparece para evitar o desenvolvimento de um câncer de pele. “Melasma não é uma mancha perigosa, mas o risco é confundir um câncer de pele com uma mancha comum e negligenciar seu tratamento. Por isso, deve-se sempre consultar seu dermatologista caso apareçam manchas na pele”, enfatiza.