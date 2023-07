Vereador de SP Camilo Cristófaro é absolvido de acusação de racismo

Uma das signatárias do processo contra Cristófaro, a vereadora Luana Alves (PSOL), afirmou que a decisão a entristece, mas que pode ser revertida. "É muito possível que a própria promotoria recorra da decisão, lembrando que é uma decisão em primeira instância", disse. "Tem bastante passos do ponto de vista judicial que ainda podem ser tomados".

Cristófaro apresentou duas justificativas à Justiça. A primeira era que estava lavando sua coleção de Fuscas e o "preto" se referia à cor do polimento de um veículo. A segunda foi que estava se referindo a um velho amigo, Anderson Silva Medeiros, e que os dois têm liberdade para brincar um com o outro.

O juiz Soares considerou que fala do vereador foi "completamente deturpada e mal interpretada". "A fala do acusado [...] foi extraída de um contexto de brincadeira, de pilhéria, mas nunca de um contexto de segregação, de discriminação ou coisa que o valha".

