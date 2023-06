Troféu Audálio Dantas vai homenagear seis jornalistas em cerimônia em SP

SÃO PAUO, SP (FOLHAPRESS) - A quarta edição do Troféu Audálio Dantas vai homenagear seis jornalistas por seus trabalhos em temas ligados à injustiça social. A cerimônia de entrega da honraria ocorrerá na próxima terça-feira (6), na Câmara Municipal de São Paulo, na capital paulista.

Os profissionais agraciados serão Bruno Paes Manso, autor do livro "A Guerra: A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil", Gregorio Duvivier, apresentador do programa Greg News (HBO), Juliana Dal Piva, autora do livro "O Negócio do Jair: A História Proibida do Clã Bolsonaro", Leonardo Sakamoto, fundador da ONG Repórter Brasil, Rene Silva, criador do jornal Voz das Comunidades, e Valmir Salaro, repórter do Fantástico (TV Globo).

A primeira edição do prêmio homenageou o próprio Audálio Dantas, conhecido como o repórter que revelou Carolina Maria de Jesus e participou do ato ecumênico por Vladmir Herzog, em 1975. O troféu -escultura de Roger Matua a partir de um desenho de Laerte- recebeu o nome do jornalista após sua morte, em 2018.

A curadoria é feita pela família Kunc Dantas e pela Oboré Projetos Especiais.