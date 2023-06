Lira marca sessões virtuais na semana que vem após prometer paralisar projetos de Lula

Membros do Executivo avaliam que Lira começou um processo de distanciamento do governo, embora ainda esteja longe de um rompimento.

A medida, no entanto, é parte do recado dado por Lira ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que vai paralisar a Casa até que o Executivo organize melhor sua base aliada. A medida foi anunciada por ele após as dificuldades enfrentadas para a aprovação da medida provisória que muda a estrutura de ministérios, ocorrida apenas na última hora.

