Tribunal ouve seis testemunhas em processo de impeachment de Witzel

O Tribunal Especial Misto do processo de impeachment de Wilson Witzel (PSC) retoma nesta segunda-feira (28) o julgamento do governador afastado, com novos depoimentos.



O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a oitiva do governador afastado marcada para hoje. No sábado (26), o ministro Alexandre de Moraes determinou que o interrogatório somente poderá ser realizado após a defesa ter acesso a todos os documentos de defesa — como a delação premiada do ex-secretário Edmar Santos.



Segundo o Grupo Globo, dentre os depoimentos confirmados para hoje estão o do ex-secretário de Saúde Alex Bousquet, o da ex-subsecretária Mariana Scardua e do ex-secretário de Defesa Civil Roberto Robadey.



Moraes estabeleceu ainda que o próprio Edmar terá que ser ouvido de novo após o fim do sigilo de sua delação, antes de Witzel. Assim, não há previsão de data para o depoimento do governador afastado.