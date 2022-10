Tiroteio em Paraisópolis interrompe agenda de Tarcísio; não há feridos na comitiva

Tarcísio estava em Paraisópolis para inaugurar um polo universitário na favela. Segundo ele, a "equipe foi atacada por criminosos". "Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da Polícia Militar", escreveu o candidato em sua página no Twitter.

De acordo com a equipe do candidato, não houve feridos entre os integrantes da comitiva. A Polícia Militar foi acionada, mas não confirmou os disparos.

