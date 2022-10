Solidariedade fecha acordo para absorver Pros e cumprir cláusula de barreira

As dívidas do Pros, segundo Paulinho, giram em torno de R$ 25 milhões, valor similar ao patrimônio que tem a sigla.

Os nomes mais conhecidos do Pros, atualmente, são Pablo Marçal, eleito deputado federal, e Nise Yamaguchi, que não se elegeu. Paulinho disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que tem conversado com Marçal sobre a sua continuidade na legenda.

A bancada do Solidariedade passará a ter oito deputados federais. O presidente da sigla será Eurípedes Gomes Júnior, com Paulinho como vice. Segundo o líder da Força Sindical, foi acordado um revezamento na presidência, que voltará ao seu grupo político depois do mandato de Eurípedes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Solidariedade, partido presidido pelo deputado federal Paulinho da Força, chegou a acordo para a incorporação do Pros nesta segunda-feira (17). Com isso, a sigla manterá o nome e o número e cumprirá os requisitos necessários para ultrapassar a cláusula de barreira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.