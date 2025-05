Policial acusado por trama golpista falou em cortar cabeça de Moraes e matar meio mundo

"O indiciado admitiu em mensagem de áudio que integrava uma equipe de operações especiais, que estava pronta para defender o então presidente Jair Bolsonaro, com um poder de fogo elevado para, em suas próprias palavras, 'empurrar quem viesse à frente'", diz a PF no relatório enviado ao Supremo.

A gravação do policial federal intercala notícias falsas com conspirações relacionadas à terceira gestão de Lula (PT) na Presidência da República. Ele diz que Moraes tinha um acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para derrubar o petista do Palácio do Planalto.

O policial também defendeu que a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), fosse "cortada" e chamou Bolsonaro de frouxo por não ter enfrentado o tribunal até o fim.

"Eu estive lá também, né, Lu, eu posso falar para você aqui no privado, morre aqui, eu fiz, eu ia, nós fazíamos parte, fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente", diz o policial.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.