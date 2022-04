Plínio Valério visita comunidades indígenas Tenharin Marmelo e Bela Vista, no Amazonas

Durante as celebrações que marcam a semana do Dia do Índio, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) visitou, neste sábado (16), a comunidade Tenharin de Bela Vista, nas proximidades do município de Humaitá.

O senador recebeu adereços fabricados pelos indígenas, conheceu a comunidade e conversou com lideranças locais. A comunidade também preparou uma apresentação para recepcioná-lo e o presenteou com um cocar.



“É gratificante receber todo esse carinho e esse reconhecimento. Sempre que subo à tribuna do Senado Federal ecoo a voz, o grito e o lamento dos povos indígenas. Quando cheguei em Brasília, me dispus a trabalhar por eles e assim temos feito no nosso mandato. São pessoas que querem trabalho, independência, gerar renda e ter direitos como todo cidadão. Isso que estamos vendo hoje é prova disso, a comunidade produz castanha, mandioca e quer ter o direito de ir e vir. Não precisa que falem por eles, eles podem comandar seus próprios destinos”, disse o senador.

“O senador Plínio Valério é o primeiro político que chega aqui na comunidade. Isso até então nunca havia acontecido. Ele está atendendo a base diretamente”, disse o líder indígena e secretário municipal dos Povos Indígenas de Humaitá, Ivanildo Tenharin.