Passe livre para estudantes do IFAM é defendido por vereador de Manaus

Manaus/AM - Foi protocolado na Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta segunda-feira (18), uma indicação de extensão do Passe Livre aos 3.200 estudantes do Ensino Médio Técnico no Instituto Federal do Amazonas (IFAM).

Com base no artigo 8°, III da LOMAN e c/c art. 6° CF e art. 16°, I Lei 12.578/12, o vereador João Carlos (Republicanos), autor do PL, encaminhou o documento ao Prefeito de Manaus, David Almeida.

O Passe Livre Estudantil em Manaus entrou em vigor a partir do dia 1º de fevereiro deste ano, sendo fruto da parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus que está beneficiando cerca de 85 mil estudantes das redes públicas da Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio.

Para o vereador João Carlos, alunos do IFAM também devem ser beneficiados com a gratuidade da passagem. “Acredito que 90% desses discentes são de baixa renda, portanto, tem os requisitos necessários para também serem beneficiados. A pandemia do covid-19 acabou por dificultar algo que para muitos já era penoso: a condução. É de extrema relevância que o benefício da gratuidade do acesso aos meios de transportes coletivos seja estendido aos estudantes do IFAM”, defendeu o líder do republicano na Casa.

“O Passe Livre era um grande sonho da classe estudantil e não podemos excluir esses alunos. Vamos lutar para que eles também possam ir e vir da escola sem pagar”, falou.

A Indicação N° 168/2022, foi aprovada por unanimidade e agora segue para aprovação do Executivo.