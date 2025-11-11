   Compartilhe este texto
Nilton Lins

PGR pede condenação de militares 'kids pretos' e diz que autoridades ficaram na mira de medidas letais

Por Folha de São Paulo

11/11/2025 13h00 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta terça-feira (11) a condenação dos réus integrantes do núcleo militar da trama golpista responsável, segundo ele, pelas ações táticas da tentativa de golpe de Estado no fim do governo de Jair Bolsonaro (PL).

O grupo é composto por um policial federal e nove militares, a maioria destes oficiais do Exército com formação em forças especiais os chamados "kids pretos".

"Integrantes desse núcleo pressionaram agressivamente o Alto Comando do Exército a ultimar o golpe de Estado, puseram autoridades públicas na mira de medidas letais e se dispuseram a congregar forças militares terrestres ao serviço dos intentos criminosos", disse o chefe da PGR (Procuradoria-Geral da República).

As declarações foram dadas durante sua sustentação oral na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Gonet afirmou que os militares do grupo sabiam que a narrativa de fraude nas urnas eletrônicas não era verdadeira, mas prosseguiram com a difusão de informações falsas para angariar apoio popular à ruptura democrática.

O chefe da PGR afirmou que a reunião dos militares com formação em Operações Especiais no fim de novembro de 2022 não pode ser considerada como um encontro de amigos.

Segundo ele, o encontro discutiu "pormenorizadamente manobras de tomada de poder por meios heterodoxos, valendo-se das armas, com planejamento escrito em esquemas gráficos de compromissos de cada qual e de outros militares a serem cooptados".

Gonet se referia a mensagens trocadas entre os militares que participaram da reunião num salão de festas em Brasília, no dia 28 de novembro de 2022.

O delator Mauro Cid e os militares envolvidos na reunião afirmaram que o encontro foi informal, uma "conversa de bar". Eles teriam aproveitado que o Alto Comando do Exército estava reunido em Brasília para juntar os assistentes dos generais em uma confraternização entre amigos.

O procurador, porém, disse que a investigação revelou que a reunião foi crucial para os intentos golpistas de Bolsonaro e seus aliados.

"Os participantes não se juntaram ali para celebrar os vínculos da amizade. Reuniram-se em função das posições estratégicas que detinham, na qualidade de assistentes de comandantes, a quem endereçariam os seus esforços de persuasão para integrarem o intento golpista", completou.

O único réu que foi ao Supremo para acompanhar o julgamento, nesta terça, foi o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Ele está preso em um quartel do Exército, em Brasília, há 12 meses.

Azevedo teve pedidos de soltura negados pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ele é acusado de, sob o codinome "Brasil", executar um plano para neutralizar Moraes. A operação teria ocorrido em Brasília, em 15 de dezembro de 2022. A PGR não conseguiu provas de que o militar estava em Brasília no dia do ataque planejado ao ministro do Supremo.

A defesa argumenta que o tenente-coronel estava em Goiânia (GO) no dia 15 de dezembro, data de seu aniversário, como mostram documentos apresentados no processo.

O núcleo julgado a partir desta terça tem como réus também Bernardo Romão Correa Neto (coronel da reserva), Estevam Theophilo (general da reserva), Fabrício Moreira de Bastos (coronel), Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel), Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel da reserva), Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel), Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel), Sérgio Ricardo Cavaliere (tenente-coronel da reserva) e Wladimir Matos Soares (policial federal).

Nove deles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio público e dano ao patrimônio tombado.

No caso do tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, o procurador-geral Paulo Gonet afirmou, em alegações finais, não haver provas suficientes para sua acusação pelos cinco crimes.

A PGR pediu que a acusação contra o militar seja rebaixada e que ele responda somente por incitação ao crime. A justificativa é que o militar não participou de reuniões golpistas, mas espalhou informações falsas sobre fraudes no processo eleitoral para incitar as Forças Armadas à ruptura democrática.

Nesta semana, o julgamento deve ficar restrito à leitura do relatório de Moraes e às sustentações orais da acusação e das defesas dos dez réus.

O ministro Luiz Fux não participa do julgamento. Único a votar pela absolvição dos réus da trama golpista, ele deixou a Primeira Turma em outubro e não formalizou à presidência do Supremo o desejo manifestado no plenário de manter seu direito a voto nos processos sobre a trama golpista.

O procurador-geral Paulo Gonet tem duas horas para apresentar as razões para a condenação dos réus pelos crimes contra a democracia. Depois, cada defesa terá uma hora para demonstrar a inocência de seus clientes.

O julgamento será retomado na próxima semana, nos dias 18 e 19 de novembro, para os votos dos ministros. O primeiro a falar será o ministro-relator Alexandre de Moraes. A ordem segue com Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino (presidente).

Bastidores da Política - A blindagem de Toffoli a Nadine Bastidores da Política
A blindagem de Toffoli a Nadine

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


11/11/2025

CNJ vê suspeita em compras de bois e abre processos contra desembargadores de MS

11/11/2025

PGR pede condenação de 'kids pretos' e diz que militares puseram autoridades na mira de medidas letais

11/11/2025

Motta busca STF por respaldo a Derrite como relator do PL Antifacção após contrariar governo Lula

11/11/2025

Toffoli anula provas sobre ex-primeira dama do Peru no caso Odebrecht

11/11/2025

STF começa a julgar kids pretos acusados de planejar morte de Moraes em trama golpista

10/11/2025

Base política valerá muito mais que dinheiro, YouTube e TikTok, diz relator de reforma

10/11/2025

Juiz que condenou ditadura por morte de Herzog exalta papel feminino na busca por justiça

10/11/2025

Gilmar suspende julgamento que poderia anular atos da Lava Jato contra Renato Duque

10/11/2025

PT prioriza Lula, maior bancada na Câmara e novos senadores no Nordeste

10/11/2025

Evento na USP lembra sentença, proferida durante a ditadura, que condenou Estado por morte de Herzog

10/11/2025

IA para agilizar Judiciário esbarra em verba dependente de big tech

09/11/2025

Escolha de Derrite para projeto reforça desconfiança do governo Lula sobre Motta após aproximação

09/11/2025

Frente tenta reativar único partido negro, extinto no Brasil na Era Vargas

09/11/2025

STF tem maioria para tornar ex-assessor de Moraes réu sob acusação de vazamento de mensagens

09/11/2025

Centrão usa discurso antifacções para tentar aprovar voto distrital misto e ampliar poder

08/11/2025

Entenda o voto distrital misto avaliado no Congresso, seus efeitos e prós e contras

08/11/2025

Estatal comandada por Fernando Pimentel patrocina livro da irmã de aliado

08/11/2025

Boulos lança iniciativa para tentar aproximar governo Lula de periferias

08/11/2025

Michelle diz que Bolsonaro é 'única opção' para 2026 e que Congresso está de joelhos para STF

08/11/2025

Gestão Tarcísio tira Sabesp do foco e tenta evitar que crise hídrica gere desgaste eleitoral

08/11/2025

Militares sustentaram ditadura Vargas e depois deram golpe que encerrou o Estado Novo

08/11/2025

Flávio assume linha de frente de Bolsonaro em reta final no STF e cresce nas apostas para 2026

07/11/2025

STF nega recursos de Braga Netto e demais condenados na trama golpista

07/11/2025

Irmão de Bolsonaro diz que Justiça quer que ex-presidente morra na cadeia

07/11/2025

Tarcísio diz que gratidão a Bolsonaro não prescreve e exalta harmonia entre Poderes em SP

07/11/2025

STF tem maioria contra recursos de Braga Netto e demais condenados na trama golpista

07/11/2025

Primeira Turma do STF tem maioria para rejeitar recurso de Bolsonaro na trama golpista

07/11/2025

União Brasil precisa analisar melhor e arrefecer ânimos, diz Sabino sobre sua expulsão do partido

07/11/2025

Moraes e Dino votam contra recursos de Braga Netto, Ramagem e Garnier na trama golpista


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!