PGR arquiva pedido de investigação contra Paulo Pimenta sobre imóvel não declarado

Segundo os parlamentares, a não declaração do imóvel ao TSE pode configurar crime eleitoral de falsidade ideológica "vez que a omissão da aquisição do imóvel pode ter falseado a prestação de contas eleitoral".

À PGR a defesa de Pimenta afirmou, assim como fez à Folha, que a casa é um patrimônio dele e da mulher e que está devidamente informada na declaração dela à Receita Federal. Segundo ele, a ausência dos dados na Justiça Eleitoral se deu porque ele seguiu as diretrizes do partido sobre prestação de contas.

"Também não se vislumbra o mencionado abalo relevante da fé pública, pelo simples fato de um imóvel -devidamente declarado no Imposto de Renda de sua esposa- ter deixado de constar na declaração de bens do então candidato."

O despacho pelo arquivamento foi assinado pela vice-procuradora-geral Lindôra Araújo na quarta-feira (24). Para ela, o pedido elaborado pelos deputados não traz elementos que permitam "afirmar a presença do elemento volitivo doloso na conduta do representado, que, ao que consta, limitou-se a atender ao que lhe foi solicitado pelo partido".

