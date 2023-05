PF mira empresários e fazendeiros em operação contra suspeitos de financiar o 8/1

Um dos alvos é o empresário Geraldo Cesar Killer. Ele aparece como doador de R$ 10 mil para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) e também fez outra doação do mesmo valor para o senador Marcos Pontes, ex-ministro de Ciência e Tecnologia. A PF cumpre busca em sua residência, mas ele não foi encontrado no local.

Estão entre os alvos produtores rurais e empresários suspeitos de financiar as invasões e depredações dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo.

