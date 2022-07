Pauderney reúne com educadores de Coari e conversa com lideranças em Tefé

Manaus/AM - O pré-candidato a deputado federal Pauderney Avelino (UB) se reuniu com mais de 100 profissionais da educação de Coari no sábado (23). Ele falou sobre os avanços conquistados enquanto foi secretário da rede de ensino da Capital do Estado e tratou sobre melhorias para o município.

“Sei da importância que essa área tem. Sempre busquei a melhor qualidade no processo de ensino e aprendizagem, mas valorizando os profissionais para que eles, motivados, possam dar melhores resultados, contribuindo para o desenvolvimento das nossas crianças”, disse Pauderney.

Pauderney também visitou Tefé onde se encontrou o conversou com lideranças detalhando as ações realizadas em favor do município durante os seis mandatos de deputado federal. Tomando como exemplo apenas o ano de 2018, foram enviados mais de R$ 5,3 milhões em emendas parlamentares de autoria dele, possibilitando a construção de três escolas e contribuindo para melhorias no turismo e o custeio da saúde no município.