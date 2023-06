Padilha nega racha na articulação: 'Não tem briga nos três mosqueteiros'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), minimizou as críticas à articulação política do governo, área pela qual é responsável, e comparou os líderes do governo com os "três mosqueteiros" e a si com D'Artagnan.

Padilha disse que não há "intriga" na equipe. E citou a boa relação entre ele os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no Senado, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e no Congresso, Jaques Wagner (PT-BA). Na visão do ministro, os parlamentares são os três mosqueteiros e ele é D'Artagnan, o líder do grupo.

A declaração do ministro ocorre após a equipe petista enfrentar dificuldades para a aprovar a MP dos Ministérios. Os deputados do centrão criticam a negociação política do Planalto no Congresso e cobram do governo mais empenho no pagamento de emendas parlamentares e nas nomeações para cargos estaduais.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta semana que "há uma insatisfação generalizada" com a falta de articulação política do governo. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, Lira avisou integrantes do Planalto que não vai pautar projetos de interesse do presidente até que os deputados avaliem que o governo ajustou a articulação política e a relação com a Casa.

Padilha falou com a imprensa neste sábado (3) em Hortolândia, no interior paulista, depois de uma agenda na região. Guimarães postou um vídeo com a fala do ministro, endossando o discurso.

"Tem um time unido. Nós temos os três mosqueteiros -- o líder na Câmara, no Senado e no Congresso --, e eu sou o D'Artagnan, que coordena os três mosqueteiros. Unidos, um por todos e todos por um. Não tem intriga, não tem futrica, não tem nada que vá gerar qualquer tipo de desunião nos três mosqueteiros do presidente Lula e no D'Artagnan. Time unido, que está junto", declarou Alexandre Padilha, que foi citado nas redes sociais pelo líder do Governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).