Moraes autoriza transferência de Jefferson para hospital em Botafogo

Segundo a Seap, Jefferson apresenta quadro de confusão mental e precisa fazer o exame "com urgência" para verificar possível traumatismo craniano. A informação consta em um laudo médico, emitido neste sábado (3) pela secretaria, após o ex-deputado passar por consulta no hospital penitenciário de Bangu 8, onde está detido.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a transferência de Roberto Jefferson para o Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul do Rio. Jefferson cumpre pena no Complexo Penitenciário de Gericinó.

