Orçamento do Estado para 2024 será votado esta semana pela Aleam

Segundo o previsto no projeto a área de educação terá R$ 4,2 bilhões; a saúde será beneficiada com R$ 3,4 bilhões e R$ 2,5 bilhões irão para a segurança pública. Os deputados estaduais poderão dispor de R$ 493,2 bilhões que serão investidos por meio das emendas impositivas.

“A PLOA 2024 iniciou tramitação dia 1º de novembro, com a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Aleam cumprindo prazo de 10 dias para emissão de parecer preliminar. Depois foi dado início no período de apresentação de emendas parlamentares, por parte dos deputados, prazo este de cinco reuniões plenárias, conforme determina o Regimento Interno”, detalhou a diretora de Emendas, Keytiane Almeida.

Manaus/AM -Cumprindo os prazos estabelecidos pelo seu Regimento Interno, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) votará, nesta segunda semana de dezembro, o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2024 (PLOA 2024), oriundo da Mensagem Governamental (MG) nº 110/2023, que estima a receita e fixa as despesas do Estado para o próximo ano.

