Omar dispara na liderança da pesquisa para o Senado e abre vantagem para adversários

Manaus/AM - Omar Aziz (PSD-AM) lidera com folga a corrida por uma vaga ao Senado Federal, com 30% das intenções de voto do eleitorado amazonense. É o que aponta a pesquisa estimulada do Instituto Ipec, encomendada pela TV Amazonas, divulgada na noite deste sábado (17). Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são divulgados, Omar cresceu 10 pontos, saltando de 11% para 21%.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 14 e 16 de setembro em 19 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o número AM-01902/2022.

Para o senador Omar Aziz, as pesquisas são um bom termômetro do momento, mas o jogo democrático é dinâmico e o trabalho para a reeleição segue até o último dia de campanha. "Sempre honrei o voto dos amazonenses. No Senado, trabalhei em defesa da Zona Franca de Manaus. No ano passado, liderei a CPI para pressionar o governo federal a comprar vacinas. Este trabalho precisa continuar", destacou Omar.

Perfil

Avaliado pelo Ibope como o melhor do Brasil quando foi governador do Amazonas, entre 2010 e 2014, Omar é senador da República e concorre agora à reeleição pela Coligação Em Defesa da Vida (PSD-PT-MDB-PCdoB-PV). No Senado, foi presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, uma das mais importantes da Casa, e teve atuação decisiva para a aprovação da nova Lei de Informática, assegurando 30% do faturamento e empregos do Polo Industrial de Manaus. Também foi presidente da CPI da Pandemia, que pressionou o Governo Federal a comprar vacina aos brasileiros.