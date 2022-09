Omar aparece em primeiro lugar para Senado, seguido de Arthur e Coronel Menezes

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD), que tenta reeleição no Senado aparece em primeiro lugar na pesquisa Ipec, com 30% das intenções de voto. Em seguida, aparece Arthur Neto (PSDB) com 23% e Coronel Menezes (PL), que tem 22%. Os dados foram divulgados neste sábado (17).

A colocação dos candidatos no cenário estimulado e no cenário espontâneo é a mesma. Em quarto lugar, aparece Luiz Castro (PDT): 5%, seguido de Bessa (Solidariedade): 2%, Pastor Peter Miranda (AGIR): 2% e Marília Freire (PSOL): 2%. Tiveram respostas para brancos e nulos: 8% e não sabe/não respondeu: 6%.

Segundo os responsáveis pela pesquisa, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o número AM-01902/2022 e ouviu 800 pessoas entre os dias 14 e 16 de setembro em 19 cidades amazonenses.