Nunes e Boulos se enfrentam em debate na Globo em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Nunes (MDB ) e Guilherme Boulos (PSOL ) se enfrentam nesta sexta-feira (25) no último debate da campanha eleitoral, na TV Globo.

O evento é dividido em cinco blocos. No primeiro e no terceiro, cada candidato possui dez minutos para falar, com banco de tempo e tema livre. No segundo e no quarto, eles dividem esse mesmo tempo entre dois temas —cada candidato escolhe um assunto. Ao final do debate, terão um minuto e meio para considerações finais.

CHEGADA DOS CANDIDATOS

Rivais na política, aliados de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) trocaram cumprimentos calorosos na recepção que antecede o debate da Globo.

Ministro do governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) beijou a mão de Marta Suplicy (PT), vice na chapa de Boulos.

Em tom de brincadeira, o deputado Orlando Silva (PC do B-SP) disse que sente saudade de Ciro Nogueira. "Você precisa se aproximar de nós", afirmou.