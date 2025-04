Eduardo Paes é mentiroso, brinca Kassab, sobre resistência em ser candidato ao Governo do RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reafirmou nesta sexta-feira (4) seu desejo de ver o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), como candidato ao governo fluminense no ano que vem. Ele ironizou, de forma jocosa, a resistência pública do aliado em entrar na disputa.

"Mas você sabe que ele é mentiroso, né?", disse Kassab à Folha de S.Paulo.

"Estou convencido que ele será candidato a governador. Tem o nosso apoio e hoje foi consagrado por unanimidade. Eu já considero Eduardo Paes nosso candidato a governador do Rio de Janeiro", disse Kassab.

O dirigente do PSD participou de reunião com prefeitos e deputados da sigla no Rio de Janeiro. Paes voltou a ser classificado como futuro candidato ao governo por aliados. Após o encontro, ele voltou a dizer que permanecerá à frente do município até o fim do mandato.

"Eu continuo insistindo que eu vou ficar na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas tem o desejo do partido construir uma candidatura própria. As pessoas colocam o nome já tem duas eleições para governador. Então, é natural que isso aconteça, mas eu estou focado aqui nas coisas da cidade e na chuva do dia de hoje", disse Paes.

O prefeito também minimizou as especulações em relação à disputa presidencial no ano que vem.

"Eu fico vendo a popularidade [do presidente Lula], isso, aquilo. Tem aí um ano e meio até o processo eleitoral acontecer. É natural que as pessoas se movimentem nos seus campos, nas suas áreas", disse ele.

"Ratinho [Jr.] é um governador com uma aprovação absurda, com uma comprovação de competência, de capacidade de realizar enorme. É natural que ele se movimente. Eu acho absolutamente natural que ele, inclusive, pleiteie ser candidato a presidente da República pelo PSD. Só que isso ainda tem um longo caminho a ser percorrido."

Questionado sobre se seu compromisso de apoio era com o presidente Lula ou com qualquer candidatura do PT, ele afirmou: "O meu compromisso é com o presidente da República. A gente vai caminhar junto, o presidente Lula vai ser candidato à reeleição."