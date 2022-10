No lounge do debate, Frederick Wassef diz que só não foi eleito por ser alvo de fraude

Ele disse que no momento oportuno deve tomar alguma medida judicial. Apesar do discurso bolsonarista, nenhuma prova já foi apresentada comprovando fraude eleitoral.

"Todos me reconhecem na rua, todos me abraçam, dão parabéns e pedem foto comigo. Como não iam votar no em mim?", argumentou, sem falar de nenhuma prova.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.