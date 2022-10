Aliado de Lula diz que presença de Moro em debate é 'um escárnio'

Moro chegou ao estúdio acompanhado do ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten. Ao entrar, cumprimentou o presidente Jair Bolsonaro (PL) com um abraço.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas e aliado próximo ao ex-presidente Lula (PT), criticou a presença do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) no debate.

