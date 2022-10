Bolsonaro promete auxílio vitalício e Lula diz que Orçamento só prevê até dezembro

Lula afirmou que o PT propôs um auxílio maior do que Bolsonaro havia proposto no início e que a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do presidente prevê o pagamento somente até 31 de dezembro. Ele também defendeu a reforma tributária.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pergunta a respeito do Orçamento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai manter a despesa do Auxílio Brasil "de forma permanente e vitalícia". Ele afirmou que a verba virá de reforma tributária.

