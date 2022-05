Motoristas protestam contra PL que pode tirar micro-ônibus Executivo de circulação em Manaus

Manaus/AM - Motoristas permissionários dos micro-ônibus "Executivo" foram até a Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta segunda-feira (9), protestar contra o Projeto de Lei (PL) que visa regulamentar um novo serviço no transporte público complementar de passageiros, em substituição aos Executivos e Alternativos, mais conhecido como "Amarelinhos".

Segundo o presidente da cooperativa Coopnova, Equias Silva Sobrinho, ao todo são 470 micro-ônibus de Executivos e Alternativos, e se o PL for aprovado e sancionado, sobrarão apenas 280 frotas do novo modal.

"Tirar 190 permissões, o que vai deixar 760 famílias desamparadas se houver essa redução. O Projeto de Lei é bom, porque nos dá segurança jurídica e econômica. Vamos poder investir no sistema, comprar ônibus novos, dar um serviço de qualidade para a sociedade, mas não concordamos com a quantidade de 280, queremos permanecer com a quantidade de 470 de executivos e alternativos", defendeu.

O vereador Lissandro Breval (Avante), relator do PL, está em reunião com os permissionários para ouvir a demanda da categoria com a Prefeitura de Manaus, que enviou o projeto à CMM.