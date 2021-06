Morre Mozart Vianna, secretário-geral da Câmara por 25 anos

"Acabo de ser avisado do falecimento do meu amigo Mozart Vianna. Como Secretário-Geral da Câmara dos Deputados, dr. Mozart prestou relevantes serviços a mim, ao Congresso Nacional e ao Brasil", escreveu Michel Temer, também nas redes sociais.

Atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou, nas redes sociais, que, em nome dos funcionários da Casa, lamentava a morte "do mais longínquo e respeitado secretário-geral da Mesa, notadamente um dos maiores conhecedores do regimento interno".

Mozart deixou a Câmara pela primeira vez em 2011 para assessorar Aécio Neves no Senado. Mas voltou novamente à função da chefia legislativa da Casa pouco depois, com Henrique Eduardo Alves (MDB-RN). Em 2015, na gestão de Eduardo Cunha (MDB-RJ), aposentou-se da Câmara.

Nos 25 anos em que comandou a secretaria-geral, Mozart passou a ser figura fácil ao lado dos presidentes da Câmara, nas sessões deliberativas. Ficava em pé, ao lado deles, soprando fora do microfone orientações sobre, à luz do regimento, qual deveria ser a decisão a ser tomada nas muitas vezes acaloradas sessões de votação da Câmara.

"Saí do seminário porque precisei ajudar a família. Eu tinha vocação, queria ser padre, sim; não saí por falta de vocação. Deixei o seminário e vim enfrentar a luta", disse no depoimento que prestou ao projeto "História Oral da Constituinte 1987-1988".

"Era uma pessoa excepcional, um profissional exemplar, com uma longa ficha de trabalho prestado à Câmara. Um amigo, com um coração enorme. E tinha uma paciência de Jó para ouvir as pessoas, mesmo nos momentos mais atribulados", lembra Francisco da Silva Cardozo, conhecido na Câmara apenas como Chico, ex-colega de trabalho e um de seus amigos mais próximos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.