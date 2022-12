Lula terá 37 ministérios com divisão do Planejamento e recriação da Pesca

Rui Costa disse que a futura gestão também terá o Ministério dos Povos Originários, outro para esportes e uma pasta para as mulheres. Ele ainda citou a criação do Ministério das Cidades, a partir do desdobramento do Desenvolvimento Regional.

O presidente Arthur Lira (PP-AL) teria sinalizado a aliados que pode facilitar a aprovação da proposta se emplacar aliados em cargos do primeiro escalão do governo Lula.

