Cabral vai cumprir prisão domiciliar em apartamento da família em Copacabana

"O que ele mais quer é permanecer em casa longe do constrangimento de ter que ficar no presídio e matar a saudade da família. Isso é o mais importante", afirmou.

Bialski disse que Cabral ficará no apartamento da família em Copacabana, como determina a prisão domiciliar --que só permite saídas para tratamento médico, mas mesmo assim com autorização da Justiça.

Responsável pela defesa do ex-governador, o advogado Daniel Bialski, diz, porém, que trâmites burocráticos devem retardar a soltura do seu cliente. O STF precisa emitir ofício para a Justiça do Paraná, que depois pedirá a liberação à Justiça do Rio.

Preso preventivamente há seis anos em razão das investigações da Operação Lava Jato, Cabral será solto por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que considerou em votação nesta sexta (16) haver excesso de prazo na prisão preventiva do ex-governador.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Rio Sergio Cabral vai cumprir prisão domiciliar em um apartamento da família em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A expectativa, porém, é que ele não deixe o presídio antes de segunda-feira (19).

