Lula oficializa demissão de Daniela Carneiro e nomeação de Sabino no Ministério do Turismo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) oficializou em sessão extra do Diário Oficial desta sexta-feira (14) a exoneração de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo e a nomeação do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) para comandar a pasta.

Esta é a segunda troca no primeiro escalão de Lula em seu terceiro mandato. A mudança faz parte da estratégia do mandatário para melhorar sua relação com a União Brasil e garantir os votos do partido na Câmara dos Deputados.

A novela da troca no Turismo já dura mais de um mês e chegou até mesmo a ameaçar a votação da Reforma Tributária na Câmara, quando se esperava a saída de Daniela, mas o governo optou por mantê-la temporariamente enquanto negociava as condições das mudanças.

Sabino divulgou um vídeo na quinta-feira (13) para agradecer o convite de Lula. Nesta sexta, ele esteve no Palácio do Planalto para reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

"Celso Sabino afirmou que está disposto a colaborar com o governo e com muita vontade de trabalhar", diz a nota da Casa Civil.