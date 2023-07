Lula nomeia Sabino no Turismo e oficializa segunda troca em ministérios com 194 dias de mandato

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) oficializou em sessão extra do Diário Oficial desta sexta-feira (14) a exoneração de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo e a nomeação do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) para comandar a pasta.

Esta é a segunda troca no primeiro escalão de Lula com 194 dias de seu terceiro mandato. A mudança faz parte da estratégia do mandatário para melhorar sua relação com a União Brasil e garantir os votos do partido na Câmara dos Deputados.

Na quinta-feira (13), Lula havia se reunido com Sabino e confirmado a troca, que, segundo nota do Planalto, deveria ocorrer "nos próximos dias".

A novela da mudança no Turismo durou mais de um mês e chegou até mesmo a ameaçar a votação da Reforma Tributária na Câmara, quando se esperava a saída de Daniela, mas o governo optou por mantê-la temporariamente enquanto negociava as condições das mudanças.

Sabino divulgou um vídeo na quinta para agradecer o convite de Lula. Nesta sexta, ele esteve no Palácio do Planalto para reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

"Celso Sabino afirmou que está disposto a colaborar com o governo e com muita vontade de trabalhar", diz a nota da Casa Civil.

Na tarde desta sexta, Daniela afirmou em vídeo nas redes sociais que deixa o ministério "de cabeça erguida".

"Encerro hoje a honrosa missão à frente do Ministério do Turismo. Saio como entrei, com a cabeça erguida. Sabendo que apesar do cenário adverso, um ministério sucateado com a menor estrutura e o menor orçamento desde a sua criação, consegui juntamente com uma equipe técnica comprometida e aguerrida, realizar entregas importantes para o turismo brasileiro", disse.

No vídeo, a agora ex-ministra cita iniciativas realizadas em sua gestão e diz que voltará à Câmara "pronta para lutar pela aprovação de projetos importantes para o Brasil e para apoiar o governo do presidente Lula". Daniela foi a deputada federal eleita com mais votos no Rio de Janeiro em 2022.

A primeira troca no primeiro escalão de Lula ocorreu em abril, com o pedido de demissão do general Gonçalves Dias, que ocupava o GSI (Gabinete de Segurança Institucional). A situação do militar no cargo ficou insustentável após vídeos colocarem em xeque a atuação do então ministro em 8 de janeiro deste ano, quando houve ataques às sedes dos três Poderes.

Com a saída de Daniela, a representatividade feminina no ministério de Lula cai para 10 mulheres titulares (em vez de 11), dentre as 37 pastas.