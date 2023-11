Lula indica Dino para o STF e Paulo Gonet para a PGR

Flávio Dino, ministro da Justiça, é o escolhido para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Paulo Gonet, procurador-geral-adjunto, deve ser escolhido o novo procurador-geral da República.

A escolha de Dino frustra movimentos que defendiam a indicação de uma mulher ou de uma pessoa negra para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (27) as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF, e do procurador Paulo Gustavo Gonet Branco para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

As duas indicações serão enviadas ao Senado Federal e devem seguir rito parecido. Os indicados passam por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que também vota as indicações. Os nomes têm que ser aprovados, ainda, pelo plenário do Senado com pelo menos 41 votos "sim".

Ao enviar os nomes agora, o governo Lula tenta garantir que o Senado avalize as escolhas ainda antes do recesso do Legislativo, que começa em menos de um mês. Se isso não acontecer, a aprovação e a posse das novas autoridades deve ficar para fevereiro ou março de 2024.