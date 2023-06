Lula fará evento para prestigiar meio ambiente e Marina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um grande evento na próxima segunda-feira (5) no Palácio do Planalto, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

A ideia é reforçar o compromisso com a área e prestigiar a ministra Marina Silva, cuja pasta sofre uma ofensiva em várias frentes. Deverão ser convidados ministros e lideranças congressuais

No evento, Lula deve anunciar o veto ao projeto aprovado pelo Congresso que flexibiliza a proteção da Mata Atlântica.

Há também uma expectativa de que reforce o compromisso com a Autoridade Climática, órgão que seria criado para monitorar o cumprimento dos compromissos do Brasil de redução de emissão de gases previsto no Acordo de Paris.