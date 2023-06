Petistas falam em construir base própria, mas sem romper com Lira

Há resistências internas, no entanto. "Isso seria o enterro do governo", diz Carlos Zarattini (PT-SP), sobre a ideia de montar um bloco. Para o deputado, a estratégia correta seria ouvir os deputados que atualmente compõem os partidos aliados, identificar os problemas e resolvê-los. "Tem falar com cada um deles e cuidar da base".

Uma ala do PT diz que os fracassos mostram que não funcionou a estratégia de terceirizar para Lira a articulação política do governo. Por isso, afirmam, seria importante formar um grupo próprio ou até mesmo um bloco governista.

Petistas dizem que Lira estimulou a gestão Lula (PT) a adotar essa estratégia ao dizer, após a votação da Medida Provisória dos Ministérios, que o governo teria que "andar com as próprias pernas".

