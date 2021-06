Justiça extingue punição contra Edison Lobão e Sérgio Machado e rejeita denúncia contra empresários

Jucá afirmou que Temer construiria um pacto "com o Supremo, com tudo", para "estancar a sangria".

Machado chegou a grampear suas próprias conversas com o ex-presidente José Sarney e com o ex-senador e ex-ministro do Planejamento Romero Jucá.

O magistrado considerou que a solicitação dos recursos partiu do órgão público e que os empresários não ofereceram os pagamentos nem solicitaram as vantagens indevidas.

Na mesma decisão, o juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, rejeitou a denúncia contra os empresários Wilson Quintella Filho, Luiz Fernando Nave Maramaldo e Antonio Kanji Hoshikawa pelo mesmo crime. Ele considerou que as acusações feitas contra eles não ficaram comprovadas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade do ex-senador e ex-ministro Edison Lobão e do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado pelo crime de corrupção ativa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.