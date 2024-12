Janja é homenageada por Prerrogativas, fala em 2024 'difícil' e defende mulheres no Judiciário

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa de fim de ano do grupo de advogados e juristas Prerrogativas, alinhado ao governo Lula (PT), homenageou na noite desta sexta-feira (6) a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, em um evento com a presença do presidente em São Paulo.

Após receber a homenagem, Janja fez um discurso protocolar, em que afirmou que a misoginia atrapalha todas as mulheres e defendeu a nomeação de mulheres para o Judiciário.

Em seu atual mandato, Lula nomeou dois homens para as duas vagas abertas no STF (Supremo Tribunal Federal): Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Janja disse ainda que este terceiro mandato de Lula tem a missão de reconstruir caminhos que já haviam sido trilhados, mas que os retrocessos apagaram. Segundo ele, o ano de 2024 foi "difícil", mas houve "sementes plantadas".

A primeira-dama também mencionou a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada durante evento paralelo ao G20, como uma das principais iniciativas de Lula e que, segundo ela, é "um divisor de águas da humanidade".

Durante o Cria G20, painel do G20 Social, Janja foi alvo de críticas no mês passado ao dizer não ter medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e utilizar uma expressão em inglês para atacá-lo. "Fuck you, Elon Musk", disse na ocasião, com termos equivalentes a "vá se foder".

No evento do Prerrogativas, os convidados foram revistados com detector de metais e separados por grupos, sendo que as autoridades ficaram em um andar separado.

Lula chegou por volta das 21h e foi saudado com "olê, olá, Lula".

Estavam presentes os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Anielle Franco (Igualdade Racial), Vinícius de Carvalho (AGU), Cida Gonçalves (Mulher), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), além de secretários e deputados. Alguns dos ministros são membros do Prerrogativas.

Coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio Carvalho discursou criticando o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e a Operação Lava Jato.

Carvalho saudou o governo Lula e disse ser preciso combater a fome, a miséria e o obscurantismo.

Realizado na Casa Natura, na zona oeste da capital, a festa teve cerca de 750 convidados e apresentações de Maria Rita e Ivo Meirelles.