Governo cumpre ordem de Lula e retira grades que cercavam Palácio do Planalto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Lula (PT) retirou as grades que cercavam o Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (10).

De acordo com o ministro Paulo Pimenta (Secom), a determinação foi dada pelo próprio chefe do Executivo. Ele disse se tratar de uma questão simbólica.

"[Lula] acha que o ambiente politico que o país está vivendo, não justifica essa necessidade, do ponto de vista da beleza da cidade. Momento de união e reconstrução não pode ter esse monte de gradil", disse Pimenta a jornalistas no Planalto.

O Planalto está com as cercas, ao menos, há dez anos, desde os atos de 2013, quando Dilma Rousseff (PT) era presidente. Desde então, foram mantidas.

Lula já tinha criticado as grades, em uma cerimônia de reajuste de funcionários públicos no final de abril. Na ocasião, ele falava do Palácio da Alvorada, que não tem mais o cercadinho para jornalistas, mas uma sequência de cones determina o local de acesso.

"Não é possível que tenha que ter um monte de muralha para poder chegar na casa do presidente, que era uma coisa para tirar fotografia. Eu vou aos poucos retirando aquilo lá", disse o chefe do Executivo.

O Planalto é o local onde despacha o presidente e seus principais ministros: Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria-Geral, Gabinete de Segurança Institucional e Secom. Em 8 de janeiro, foi palco de atos golpistas e alvo de depredação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) descontentes com o resultado das urnas.

A retirada das grades é feita pelo GSI, desde a semana sob o comando do general Marcos Antonio Amaro, que sucedeu general Gonçalves Dias. O ex-ministro foi demitido após desgaste gerado por imagens divulgados do Planalto em 8 de janeiro.

Em nota enviada à reportagem, o ministério disse que as grades foram retiradas para manutenção. "Poderão ser utilizadas novamente para complementar e reforçar as medidas de segurança quando a situação recomendar ou com a finalidade de melhor organizar eventos", diz o texto.