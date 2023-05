Girão e Malta são indicados para CPI do 8/1, e Flávio Bolsonaro fica como suplente

Fagundes se diz preocupado com a situação de Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro que está preso há mais de cem dias.

As indicações agora precisam ser referendadas pela Mesa Diretora do Senado.

"Todos eles são muito experientes e com certeza estarão frente à CPMI, pois é necessário esclarecer à população brasileira sobre o que ocorreu naquele dia. Eles vão buscar fazer com que quem errou, que pague, mas, acima de tudo, quem teve a responsabilidade em permitir que os prédios públicos fossem depredados", afirma Fagundes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) serão os indicados como representantes do bloco de oposição Vanguarda, composto por PL e Novo, na CPMI dos ataques de 8 de janeiro às sedes dos Poderes em Brasília. É o que diz o senador Wellington Fagundes (PL-MT), líder do grupo.

