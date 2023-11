Gilmar Mendes mantém Carla Zambelli como ré em processo por porte ilegal de arma

A defesa da parlamentar argumentou que, como Zambelli tem porte de arma, o episódio não configurou nenhuma atitude criminosa. No entanto, Gilmar Mendes, que é relator do caso, considerou que a denúncia da PGR foi suficientemente fundamentada e que deve ser mantida.

O caso foi aberto em agosto de 2023, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciar Zama parlamentar por perseguir um apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo empunhando uma arma de fogo, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes votou nesta sexta-feira (17) para rejeitar um recurso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e manter a parlamentar como ré em um processo por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

