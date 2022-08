Flávio confirma participação de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional

A ordem das entrevistas com os presidenciáveis foi sorteada na última segunda-feira (1º). As entrevistas devem ter duração de 40 minutos, e serão conduzidas pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou nesta quinta-feira (4) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) participará do Jornal Nacional, da TV Globo, no próximo dia 22 de agosto. O anúncio foi feito pelo Twitter e, segundo Flávio, o pai dará a entrevista diretamente do Palácio da Alvorada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.