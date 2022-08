Eleições 2022: Vice de Ciro Gomes deve ser anunciado hoje

"Evidentemente, você não pode esperar que uma fração do sistema, comprometida com o modelo econômico e de governança política que eu quero revogar e digo como, que venha ao meu socorro", afirmou o presidenciável.

Segundo o candidato, o presidente do PDT, Carlos Lupi, está conduzindo conversas com "frações" de outras siglas.

"Eu não [espero apoio]. Não espero não. Mas o [Carlos] Lupi que está com essas coisas e pede para esperar. E já tá marcado, amanhã [sexta-feira] é o último dia e nós vamos anunciar", disse Ciro após ter sido questionado sobre alianças com outros partidos.

O presidenciável deu as declarações durante entrevista após a convenção do PDT no Distrito Federal, que aprovou a candidatura da senadora Leila Barros ao Governo do Distrito Federal.

