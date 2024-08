Ex-prefeito de Guarulhos preterido pelo PT critica decisão do partido em sabatina Folha/UOL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Prefeitura de Guarulhos (SP) Elói Pietá (Solidariedade), ex-prefeito do município, disse que saiu do PT neste ano por entender que a decisão do partido pela candidatura de Alencar Santana (PT) não foi democrática.

"A direção local do PT não seguiu o estatuto do partido. Numa cidade com 25 mil filiados, apenas 35 dirigentes decidiram quem seria o candidato. Não aceitei a forma como um grupo pequeno impediu o exercício da democracia pelos filiados. Como a regra eleitoral é que só pode ser candidato se estiver filiado a um partido, eu me filiei ao Solidariedade", disse em sabatina Folha/UOL exibida nesta segunda-feira (19).

Pietá sugeriu que pode contar com o apoio oficial do presidente Lula (PT), ainda que o partido tenha candidato na cidade. "Lula não declarou apoio explícito a nenhum candidato na cidade. Eu tenho muito interesse na relação com quem está governando o país e eu tenho uma relação com o presidente Lula desde 1997."

Ele também diz buscar construir uma relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e citou ainda a importância da candidata a vice em sua chapa, Fran Correa, do MDB.

"Nós formamos uma frente ampla. Nossa candidata à vice-prefeita foi candidata pelo PSDB em 2020, ela tem uma relação histórica com muita gente que está no governo do estado."

Sobre a rejeição que enfrenta, a terceira maior na cidade segundo pesquisa Ipec, Pietá minimizou. "É claro que temos que ser cautelosos, mas vamos entrar na campanha eleitoral com uma posição muito boa para garantir estar no segundo turno."

A pesquisa Ipec ouviu 800 pessoas em Guarulhos dos dias 9 a 11 de agosto. Pietá obteve 32% das intenções de voto e é seguido por Lucas Sanches (PL), com 13%, Jorge Wilson (Republicanos), com 12% e o deputado federal Alencar Santana, com 10%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada com o número SP-06653/2024 e encomendada pela empresa Libens.

O ex-prefeito criticou na sabatina a gestão atual, de Guti (PSD), na saúde. "Teve precarização enorme da saúde com as privatizações selvagens. Caiu enormemente a qualidade dos hospitais e UBS. Os hospitais que eram geridos por funcionários concursados da prefeitura foram entregues a entidades irresponsáveis que inclusive sumiram do mercado ou tiveram problemas com a polícia."

Pietá falou em retomar o protagonismo do setor público na saúde, mas sem deixar de lado parcerias com entes privados.

O candidato defendeu parcerias com os governos federal e estadual para resolver o problema do trânsito em Guarulhos. "O território de Guarulhos tem no seu coração o aeroporto, que é de gestão federal concedida ao GRU Airport, tem as rodovias Dutra, Ayrton Senna e Fernão Dias. Precisamos de muito diálogo com os governos estadual e federal que têm toda essa abrangência aqui no município."

Ele prometeu investir na descentralização da cidade para diminuir o trânsito. "Nós temos um plano de governo que fala em regionalizar. Nunca vamos acabar com todos os engarrafamentos, mas temos que, pelo menos, reduzir o tempo de trajeto".

Pietá também criticou o governo estadual, cobrando a chegada do metrô à cidade e a extensão da linha da CPTM. Para ele, o governo estadual deveria investir na linha 2-Verde do metrô como prioridade para a conexão com Guarulhos, em detrimento da linha 19-Celeste, que ainda está em fase de concessão. "Tem que dar prioridade para a chegada da linha 2-Verde, que vem da Penha, porque a linha 19-Celeste está muito distante da possibilidade efetiva".

O ex-prefeito é professor e advogado. Governou Guarulhos de 2001 a 2008. Ainda no PT, foi vereador, deputado estadual e federal, secretário-geral e vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. Saiu do partido após mais de 40 anos em janeiro deste ano.

A sabatina foi conduzida por Priscila Camazano, com participação dos jornalistas Saulo Pereira Guimarães, do UOL, e Ana Luiza Albuquerque, repórter de Política da Folha.

Na quinta-feira (22), Folha de S.Paulo e UOL exibem a sabatina com o candidato Lucas Sanches e na sexta-feira (23), com o deputado estadual Jorge Wilson. Também são candidatos Alencar Santana, Márcio Nakashima (PDT) e Waldomiro Ramos (PSB).

O ciclo de sabatinas promovido por Folha de S.Paulo e UOL foi iniciado em junho e vai contemplar ao todo 18 cidades.