Ex-advogado de Dilma e Haddad entra na disputa por vaga no STJ

Como o Painel mostrou, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) abriu em 1º de março o prazo de inscrição para a seleção da lista sêxtupla. Após a votação entre os pares, os seis mais bem colocados passam pela avaliação dos ministros do STJ, que encaminham três nomes para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bater o martelo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Flávio Caetano, ex-secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, entrou na disputa pela vaga do STJ (Superior Tribunal de Justiça) aberta com a aposentadoria do ministro Felix Fischer.

