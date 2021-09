Esquema da PM falha e parte de manifestantes entra sem revista na avenida Paulista

A reportagem presenciou um advogado, que se identificou apenas como o Marcelo, dizendo que tinha percebido alguém armado no meio do público.

Os manifestantes que não usaram a calçada paralela ou não tinham roupas ligadas as forças de segurança tinham as bolsas revistadas pelos PMs.

Um manifestante vestido com roupas com símbolo da Aeronáutica também passou pelos policiais sem mostrar sua mochila, mesmo sem utilizar essa calçada alternativa.

Em uma rua paralela que dá acesso à região do Masp, dois policiais militares faziam a abordagem do ímpar da rua, mas ignoravam as pessoas que passavam por uma calçada ao lado que também dá acesso a multidão de manifestantes ligados ao presidente Bolsonaro.

