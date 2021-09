Ato no Anhangabaú tem entradas bloqueadas e manifestantes usando verde e amarelo, além do vermelho

No Anhangabaú, a Polícia Militar conta com dezenas de homens portando armas de fogo e cacetetes.

Também há manifestações de repúdio ao governo federal no metrô, com alguma tensão entre manifestantes dos atos adversários. A reportagem presenciou manifestantes que se provocam, com xingamentos.

A manifestação reúne representações de movimentos e partidos de esquerda. Estão presentes grupos dos PSTU, PSOL, PCO e PT e também quem atua junto a bandeiras do movimento negro e feminista. Muitas mulheres se reuniram em um bloco de carnaval. "Salve, salve àqueles que vieram lutar contra o fascismo", pronunciou uma das organizadoras do chamado bloco Feminista.

