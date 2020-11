Em João Pessoa, Cícero Lucena tem 58%, e Nilvan Ferreira, 42%, aponta Ibope

SÃO PAULO, SP (fOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope divulgada neste sábado (28) mostra o candidato Cícero Lucena (PP) com 58% dos votos válidos em João Pessoa. Ele está à frente de Nilvan Ferreira (MDB), que aparece com 42%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Cabo Branco e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Nas intenções de votos totais, Lucena tem 47% dos votos, contra 35% de Ferreira. Brancos e nulos somaram 14%, e o grupo que não sabe ou prefere não opinar foi de 3% para 5%.

No levantamento anterior do Ibope, divulgado em 24 de novembro, Lucena aparecia com 55%, enquanto Ferreira tinha 45%.

O Ibope ouviu 602 eleitores da cidade de João Pessoa nos dias 27 e 28 de novembro. O número de identificação da pesquisa na Justiça Eleitoral é PB-00983/2020.