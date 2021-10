Doria apresenta manifesto de apoio nas prévias do PSDB com assinatura de 230 prefeitos de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de João Doria (SP) afirma ter assinaturas de 230 prefeitos de SP em carta-manifesto de apoio ao governador na disputa das prévias do PSDB. Isso representa, ainda segundo as contas do time do tucano, 97% do total de prefeitos filiados ao partido no estado.

A coleta foi organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos.

Doria também ganhou suporte de 119 vice-prefeitos, dos 147 que estão em SP (81%). De acordo com esses dados, 41% dos prefeitos do PSDB do Brasil estão no estado de São Paulo. Mais assinaturas ainda estão sendo colhidas.