Dois anos após fala golpista de Bolsonaro no Dia do Exército, Defesa condecora magistrados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois anos da deflagração uma crise entre o Poder Executivo e o Judiciário, a cerimônia do Dia do Exército terá a condecoração de magistrados.

Receberá a Ordem do Mérito Militar o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Leandro Paulsen, que participou da turma que revisava as sentenças do ex-juiz Sergio Moro na Lava Jato.

Também consta na relação o desembargador William Douglas, do TRF-2, que tinha o apoio da bancada evangélica para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Estão previstas as participações do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

Há dois anos, Bolsonaro deflagrou uma crise com o Judiciário em uma manifestação golpista no Dia do Exército. Por conta da pandemia de coronavírus, não houve cerimônia naquele ano. Uma manifestação, no entanto, se reuniu no Setor Militar Urbano defendendo intervenção militar.

Na ocasião, Bolsonaro afirmou que não queria "negociar nada". "Todos têm que ser patriotas, acreditar e fazer sua parte para colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Mais que direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês", afirmou Bolsonaro.