Grupo liberal Livres intensifica campanha contra alistamento militar obrigatório

A intensificação da campanha, segundo Karl, ocorrerá com a participação de parlamentares ligados ao grupo e coordenadores estaduais do movimento, entre outras lideranças.

O Livres, que reúne políticos de diversos partidos, diz não concordar com o serviço obrigatório por uma questão de princípios. "Somos contra a imposição pelo Estado de algo que deveria ser da esfera individual", diz Magno Karl, diretor do grupo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo liberal Livres quer aproveitar o Dia do Exército para intensificar sua campanha contra a obrigatoriedade do alistamento militar.

