Dilma deve ter salário de quase R$ 300 mil como presidente do banco dos Brics

A ex-presidente da República Dilma Rousseff foi eleita, nesta sexta-feira (24), presidente do bando dos Brics, instituição que representa os projetos financeiros do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No cargo, Dilma vai receber um salário de quase R$ 300 mil.

De acordo com a CNN, não há uma divulgação clara do salário do presidente do banco, mas existe a informação de que os seus seis diretores recebem juntos 4 milhões de dólares por ano. Se considerar que cada um recebe o mesmo salário por mês, o valor seria de 56 mil dólares, o que equivale a R$ 295 mil.

Contudo, ainda existe a possibilidade de Dilma ter salário equiparado ao de presidentes do Banco Mundial, BID e FMI, que seria no valor de 500 mil dólares por ano, R$ 2,65 milhões ou R$ 221 mil por mês.

O Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), que é o chamado banco dos Brics, é o único entre os seus pares que não divulga de forma discriminado os valores exatos dos salários de seus diretores.